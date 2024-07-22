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Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu yenmek isteyen Fenerbahçe, saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano engelini aşmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu) - 2

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu) - 3

JOSE MOURİNHO YÖNETİMİNDE İLK RESMİ MAÇ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu) - 4

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu) - 5

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

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