Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano engelini aşmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?