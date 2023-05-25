Luis Figo: İstanbul'da harika bir atmosfer olacak

"JESUS İLK YILINDA TÜRKİYE'DE HARİKA İŞ ÇIKARDI"



Figo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye'de görev yaptığı ilk yılında harika iş çıkardığını dile getirdi.



Jesus'un iyi bir arkadaşı olduğunu aktaran Figo, "Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması biraz daha zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör." yorumunu yaptı.





