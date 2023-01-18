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Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick

Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 1

Ara transfer döneminde Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 38 dakikada hat-trick yaptı.

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 2

Tecrübeli futbolcu, Gremio’nun Sao Luiz karşısında 4-1 kazandığı Recopa Gaucha maçında 3 gol kaydetti.

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 3

Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Suarez, son olarak altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Club Nacional’de oynamıştı.

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 4

Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alarak 1 asistlik performans sergilemişti.

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 5

35 yaşındaki oyuncu, 2024 yılına kadar Gremio ile sözleşme imzalamıştı.

İşte diğer kareler...

Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 6
Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 7
Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 8
Luis Suarez'den ilk maçında 38 dakikada hat-trick - 9

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