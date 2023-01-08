Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023)

Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez 'triple-double' yaptı. Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.