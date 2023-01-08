NTV.COM.TR’ye geri dön

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks yıldız oyuncusu Luka Doncic'in üstün performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 127-117 mağlup etti.

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 1

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan iki takımdan Mavericks, konuk ettiği rakibini 10 sayı farkla geçerek son 10 maçında 8. kez kazandı.

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 2

Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez 'triple-double' yaptı. Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 3

Zion Williamson, Brandon Ingram ve CJ McCollum'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 10 ribaunt, Naji Marshall 24 sayı, Herbert Jones 16 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve Jose Alvarado 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 4

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Çekişmeli karşılaşmada Los Angeles Lakers, deplasmanda Sacramento Kings'i 136-134 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Bu sezon 19. kez kazanan Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Thomas Bryant 29 sayı, 14 ribaunt, Dennis Schröder 27 sayı, 4 ribaunt ve Russell Westbrook 23 sayı, 15 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 34 sayı, 9 asist, Domantas Sabonis 25 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Harrison Barnes 18 sayı, Kevin Huerter 17 sayı, 6 ribaunt ve Keegan Murray 16 sayı üretti.

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 5

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 116-121

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-117

Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-118

Golden State Warriors-Orlando Magic: 101-115

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-136

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 6

İşte geceden yansıyan diğer kareler...

Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 7
Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 8
Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 9
Luka Doncic 'triple-double' yaptı Dallas Mavericks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 10

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER