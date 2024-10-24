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Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtan 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 36 takımlı grubun sonuncu sırasında yer alıyor. Beşiktaş, Lyon karşısında galibiyet almak ve puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın hiç puanı bulunmuyor. Beşiktaş, Lyon karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak, Avrupa Ligi'nde en azından play-offlara kalmak istiyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 2

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 3

MUHTEMEL 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Lyon karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Ersin(Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 4

BEŞİKTAŞ'IN 0, LYON'UN 6 PUANI VAR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 5

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SIKINTISI

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 6

LYON İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

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