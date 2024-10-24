Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SIKINTISI

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.



Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.



Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.