Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtan 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 36 takımlı grubun sonuncu sırasında yer alıyor. Beşiktaş, Lyon karşısında galibiyet almak ve puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın hiç puanı bulunmuyor. Beşiktaş, Lyon karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak, Avrupa Ligi'nde en azından play-offlara kalmak istiyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?