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Lyon - Manchester United maçı kanalı: UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Lyon, Manchester United'i ağırlıyor. Lyon, Avrupa Ligi puan durumu tablosunda 6. sırada yer alırken, Manchester United ise 3'üncülük koltuğunda oturuyor. İki maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek finalin rövanşı ise 17 Nisan'da gerçekleşecek. Lyon - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

Lyon - Manchester United maçı kanalı: UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Avrupa Ligi çeyrek final maçları gerçekleşiyor! Fransız ekip Lyon 3 puan için Manchester United karşısında top koşturacak. Son 16 turunda Manchester United, Real Sociedad ile eşleşti ve ilk mücadelede 1-1 berabere kalırken rövanşta 4-1 üstünlük sağladı. Lyon ise son 16 turunda eşleştiği FCSB ile çıktığı ilk maçı 1-3 galibiyetle noktalamış, ikinci maçını da 4-0 kazanmıştır. İşte, çeyrek final maçı canlı yayın detayları...

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Lyon - Manchester United maçı kanalı: UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

LYON - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çeyrek finalinde düzenlenecek Lyon - Manchester United ilk maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22:0'de Parc Ol Stadında oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor kanalından aktarılacak.

Lyon - Manchester United maçı kanalı: UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

İki takımın çeyrek final rövanş müsabakası ise 17 Nisan saat 22:00'de olacak. Manchester United 18 puanla 3'üncü sırada, Lyon ise 15 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

Çeyrek final maçlarının kazananı ise yine iki maç eleme usulü uygulanan yarı final aşamasına kalacak.

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