Lyon - Manchester United maçı kanalı: UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları gerçekleşiyor! Fransız ekip Lyon 3 puan için Manchester United karşısında top koşturacak. Son 16 turunda Manchester United, Real Sociedad ile eşleşti ve ilk mücadelede 1-1 berabere kalırken rövanşta 4-1 üstünlük sağladı. Lyon ise son 16 turunda eşleştiği FCSB ile çıktığı ilk maçı 1-3 galibiyetle noktalamış, ikinci maçını da 4-0 kazanmıştır. İşte, çeyrek final maçı canlı yayın detayları...