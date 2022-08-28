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Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli arasında, Ümraniyespor karşılaşması sonrası tartışma yaşandı. Montella, maçın ardından Balotelli ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay" dedi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 28.08.2022 - 01:32

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 1

Spor Toto 'in 4’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 2

Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı. Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 3

Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 4

Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 5

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, büyük takımların bu tür maçları da kazanmak zorunda olduğunu, galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 6

Maçın zor geçeceğini önceden gördüğünü ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Kompakt oynayan ve iyi defans yapan ve iyi baskı yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında hemen golü bulduk. Sonrasında tabii biraz böyle yani kendimizi geri çektik gibi ama takımın birlikteliği bizim için çok önemliydi. Sonuna kadar gösterdikleri beraber mücadele için de gerçekten tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı."

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 7

Montella, maç sonu Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay." diye cevap verdi.

Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 8
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 9
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 10
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 11
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 12
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 13
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 14
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 15
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 16
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 17
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 18
Maç sonu gerginlik: Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü - 19

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