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Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorun ardından Kadıköy'de büyük üzüntü yaşanırken, tribünde yer alan taraftarlar maç sonunda büyük tepki gösterdi.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 2

Son anlara 3-2 önde giren sarı - lacivertliler, 90+4. dakikada rakibinin golüne engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 3

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Kadıköy'ü dolduran binlerce taraftar büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 4

Sarı - lacivertli futbolseverler, maç sonunda futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 5

Ayrıca bazı taraftarların, yüksek müzik sesi nedeniyle DJ kabinine saldırdığı görüldü.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 6

Güvenlik güçleri, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı ve Fenerbahçeli futbolseverleri o bölgeden uzaklaştırdı.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 7

Öte yandan AA'nın haberine göre bazı taraftarlar da basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 8
Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi - 9
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