Maç sonu Kadıköy karıştı: 90+4'teki şokun ardından taraftarlar basın tribününe girdi
Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorun ardından Kadıköy'de büyük üzüntü yaşanırken, tribünde yer alan taraftarlar maç sonunda büyük tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.