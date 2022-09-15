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Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine Kızılyıldız karşısında son verdi.

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 21:47

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bu akşam sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı.

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 2

İlk maçta Ferencvaros deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Fırtına, Kızılyıldız'a şans tanımadı ve sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 3

Maça baskılı başlayan Trabzonspor golü de erken buldu. 16. dakikada Trezeguet'nin şık pasında kafayla topu filelere gönderen Marek Hamsik takımını 1-0 öne geçirdi. 

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 4

Eylül 2016'dan bu yana Avrupa kupalarındaki ilk kafa golünü Kızılyıldız'a atan Marek Hamsik, bu turnuvadaki son golünü de yine Sırbistan temsilcisine karşı kaydetmişti.

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 5

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken Kızılyıldız'da Kings Kangwa 63. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç sonu: Trabzonspor 2- Kızılyıldız 1 - 6

Kızılyıldız 10 kişi kalırken yalnızca iki dakika sonra günün yıldızı Trezeguet'nin muhteşem vuruşu filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Kızılyıldız'da Veljko Nikolic'in 89. dakikadaki golü puan için yeterli olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 3 puana ulaşırken Kızılyıldız ise puansız kaldı.

Trabzonspor grubun bir sonraki maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco'nun konuğu olacak.

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