Maç tarihi belli oldu: Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın, Yunanistan ekibi PAOK ile yapacağı maça geri sayım başladı. Süper Lig’de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, ardından bu maça odaklandı. Sarı-kırmızılılar, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor. Peki, Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?
Galatasaray-PAOK maçına dair araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. İşte, Galatasaray-PAOK maçı tarihi...