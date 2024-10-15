"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı ve Portekiz basınında manşetleri süsledi.

Uluslar Ligi'nde kaydettiği 4 golle Victor Gyökeres ve Benjamin Sesko ile gol krallığını paylaşan milli oyuncu için Portekiz basınında yer alan başlıklar şu şekilde: