"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi)
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek B grubundaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı ve Portekiz basınında manşetleri süsledi.
Uluslar Ligi'nde kaydettiği 4 golle Victor Gyökeres ve Benjamin Sesko ile gol krallığını paylaşan milli oyuncu için Portekiz basınında yer alan başlıklar şu şekilde: