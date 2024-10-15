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"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi)

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek B grubundaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı.

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı ve Portekiz basınında manşetleri süsledi.  

Uluslar Ligi'nde kaydettiği 4 golle Victor Gyökeres ve Benjamin Sesko ile gol krallığını paylaşan milli oyuncu için Portekiz basınında yer alan başlıklar şu şekilde: 

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 2

DESPORTO AO MINUTO: "AKTÜRKOĞLU YETENEĞİYLE MAÇA DAMGA VURDU"

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 3

SAPO: "AKTÜRKOĞLU'NDAN TÜRKİYE'Yİ İZLANDA KARŞISINDA GALİBİYETE TAŞIYAN MUHTEŞEM GOL"

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 4

ZERO ZERO: "TÜRKİYE, AKTÜRKOĞLU'NUN MUHTEŞEM GOLÜYLE 4. GRUP'TA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 5

O JOGO: "AKTÜRKOĞLU'NUN ASİSTİ VE GOLÜ TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI"

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 6

A BOLA: "GECENİN EN GÜZEL ANI KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AYAKLARINDAN GELDİ"

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi) - 7

RECORD: "AKTÜRKOĞLU GÖSTERİ YAPIYOR"

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