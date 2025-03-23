Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA A Ligi için Macaristan karşısında galibiyet arayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. İşte, Macaristan-Türkiye maçı hakkında bilgiler...