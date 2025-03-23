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Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA A Ligi için Macaristan karşısında galibiyet arayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. İşte, Macaristan-Türkiye maçı hakkında bilgiler...

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Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Macaristan-Türkiye maçı, 23 Mart Pazar akşamı yapılacak.

Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU


Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MACARİSTAN'IN TUR ŞANSI


Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

İKİ TAKIMIN 17. MAÇI

İki ülke A milli takımları arasında 9'u resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 16 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 16 maçtan 5'ini Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 18 golüne, Macaristan 30 golle yanıt verdi.

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.

Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

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