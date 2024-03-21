NTV.COM.TR’ye geri dön

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Macaristan ile özel maç kapsamında kozlarını paylaşacak. EURO 2024'te yer alacak iki takımdan Türkiye F grubunda, Macaristan ise A grubunda mücadele edecek. Önemli turnuva öncesinde hazırlık aşamalarını sürdüren A Milli Takım galibiyet için Macaristan karşısına çıkacak. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecek olan Macaristan-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024'te önemli bir derece hedeflerken, karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde - 2

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde - 3

FERDİ VE CENGİZ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde - 4

İKİ TAKIMDA EURO 2024'TE YER ALACAK

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde - 5

​​​​​​​MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

DAHA FAZLA GÖSTER
;