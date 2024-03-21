Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet peşinde
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Macaristan ile özel maç kapsamında kozlarını paylaşacak. EURO 2024'te yer alacak iki takımdan Türkiye F grubunda, Macaristan ise A grubunda mücadele edecek. Önemli turnuva öncesinde hazırlık aşamalarını sürdüren A Milli Takım galibiyet için Macaristan karşısına çıkacak. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecek olan Macaristan-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024'te önemli bir derece hedeflerken, karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?