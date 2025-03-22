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Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nde oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Milli Takım, Macaristan deplasmanında da galibiyet veya beraberlikle ayrılarak tur atlayan taraf olmak istiyor. Milli Takım rövanş maçında tur atladığı taktirde A Ligi'ne yükselecek. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 1

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan sahasında Türkiye A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacak. A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kart cezası sona eren Arda Güler ve Merih Demiral takıma dönüyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.

Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 3

MİLLİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 4

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL TAKIMA DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.

Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 5

2 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı) - 6

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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