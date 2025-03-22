Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi rövanş maçı)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nde oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Milli Takım, Macaristan deplasmanında da galibiyet veya beraberlikle ayrılarak tur atlayan taraf olmak istiyor. Milli Takım rövanş maçında tur atladığı taktirde A Ligi'ne yükselecek. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan sahasında Türkiye A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacak. A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kart cezası sona eren Arda Güler ve Merih Demiral takıma dönüyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?