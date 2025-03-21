Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, A Ligi’ne nasıl yükselir?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan’ı konuk etti. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. A Milli Takım, Macaristan deplasmanına iki farklı skor avantajıyla gidecek. Milliler, skor avantajını koruyarak A Ligi’ne yükselme hesapları yapıyor. Rövanş mücadelesi Macaristan’In başkenti Budapeşte’dei Puskas Arena’nın ev sahipliğinde oynanacak. Peki Türkiye, A Ligi’ne nasıl yükselir? İşte, milli maçın tarihi ve A Ligi senaryoları…