Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Uluslar A Ligi’ne nasıl yükselir?
UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım, Macaristan karşısında görkemli bir zafer aldı. Rams Park’ta taraftarının önünde tur öncesi skor avantajını ele geçiren ay-yıldızlılar, rövanş mücadelesini beklemeye başladı. Cezasını tamamlayan Arda Güler ve Merih Demiral rövanş mücadelesinde forma giyebilecek. A Milli Takım’da Orkun Kökçü sarı kart cezası sebebiyle rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Peki Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi’ne yükselme ihtimalleri…
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan’ı konuk etti. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. A Milli Takım, Macaristan deplasmanına iki farklı skor avantajıyla gidecek. Milliler, skor avantajını koruyarak A Ligi’ne yükselme hesapları yapıyor. Rövanş mücadelesi Macaristan’In başkenti Budapeşte’dei Puskas Arena’nın ev sahipliğinde oynanacak. Peki Türkiye, A Ligi’ne nasıl yükselir? İşte, milli maçın tarihi ve A Ligi senaryoları…