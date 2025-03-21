Macaristan-Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım muhtemel rakipleri)
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup eden A Milli Takım rövanş maçı için avantajı yakaladı. Orkun Kökçü'nün cezalı olacağı maçta Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu ise belirsiz. Peki Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Macaristan - Türkiye mücadelesinin ayrıntıları ve milli takımın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri...
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup etti.
Uluslar A Ligi'ni hedefleyen A Milli Takım'ın golleri Orkun, Kerem ve İrfan Can'dan gelirken Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.