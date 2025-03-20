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Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup eden A Milli Takım rövanş maçı için avantajı yakaladı. Orkun Kökçü'nün cezalı olacağı maçta Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu ise belirsiz. Peki Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Macaristan - Türkiyemücadelesinin ayrıntıları...

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 1

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup etti. 

Uluslar A Ligi'ni hedefleyen A Milli Takım'ın golleri Orkun, Kerem ve İrfan Can'dan gelirken Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. 

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Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 2

Sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanç maçında cezalı duruma düştü. 

Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek.

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 3

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan-Türkiye rövanş maçı 24 Mart Pazar günü  Budapeşte'de oynanacak.

Mücadele 20.00'da başlayacak ve EXXEN ile TV8 ekranlarından yayınlanacak. 

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 4

MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Samet, Hakan, Kaan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 5

Rövanş maçlarının sonrasında tur atlayan takımlar A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

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