Macarlar, A Milli Takım'ın 3-1'lik zaferinin ardından tepkili: 8 kilit oyuncuları yoktu, ona rağmen Türk iradesi galip geldi
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi ve rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu. Macar basını, Türkiye karşısında alınan yenilgiyi tepkiyle karşıladı.
A Milli Futbol Takımı dün oynanan Uluslar Ligi A Ligi Play-off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek, Türkiye ile oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Marco Rossi’ye (4 galibiyet, 1 beraberlik) ilk yenilgisini tattırdı ve rövanş için avantaj elde etti. Türkiye’nin üstün oyunu Macaristan basınında geniş yankı uyandırdı.