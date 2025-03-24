Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi

"ACIMASIZ BİR CELLAT"

NEMZETI SPORT:" Türklere yine yenildik: Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi. Önce Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Attila Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesiyle konuk takım penaltı kazandı, ardından Hakan Çalhanoğlu acımasız bir cellat oldu. Takım henüz şoktan kurtulamamışken, iki dakika sonra Arda Güler, Denes Dibusz'un kalesinin sağ alt köşesine doğru baktı ve 10 metreden şutunu çekti. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi takım iki dakikada iki darbe yiyerek yere serildi."