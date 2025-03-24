Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıktı. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti ve toplam skoru 6-1'e getirerek A Ligi'ne yükselme hakkı kazandı. Macar basını, "Bizim Çocuklar"ın aldığı galibiyeti
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile A Milli Takım karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Millilere galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.