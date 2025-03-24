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Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıktı. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti ve toplam skoru 6-1'e getirerek A Ligi'ne yükselme hakkı kazandı. Macar basını, "Bizim Çocuklar"ın aldığı galibiyeti

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 1

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile A Milli Takım karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Millilere galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

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Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 2

Bu sonucun ardından toplam skoru 6-1'e getiren Ay-Yıldızlılar, adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı. Macar basını, A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükseldiği eşleşmeyi ve Budapeşte'de oynanan maçı manşetlerine taşıdı.

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 3

"TÜRKLERE KARŞI KAYBETTİK"

MANDINER: "İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 4

"KABUSA DÖNÜŞTÜ"

INDEX: "Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kabusa dönüştü: Marco Rossi'nin takımı, harika bir ilk yarım saat geçirmesine rağmen, her fırsatı değerlendiremedi ve ardından üç dakika içinde maçı kaybetti. Türkiye Milli Takımı, Puskas Arena'da kendi evinde 3-1 kazandığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardı."

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 5

"TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ"

HVG: "Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Uluslar Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 6

"ACIMASIZ BİR CELLAT"

NEMZETI SPORT:" Türklere yine yenildik: Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi. Önce Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Attila Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesiyle konuk takım penaltı kazandı, ardından Hakan Çalhanoğlu acımasız bir cellat oldu. Takım henüz şoktan kurtulamamışken, iki dakika sonra Arda Güler, Denes Dibusz'un kalesinin sağ alt köşesine doğru baktı ve 10 metreden şutunu çekti. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi takım iki dakikada iki darbe yiyerek yere serildi."

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 7

"HAYAL OLARAK KALDI"

MAGYAT NEMZET: "Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 8

"BİRAZ DAHA ZORLAŞACAK"

444: "Macaristan Milli Futbol Takımı, rövanş maçında yenilip, Milletler Ligi A Grubu'ndan elendi. Bu çok büyük bir trajedi değil ancak Euro 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak; Doğrudan katılma hakkı elde edemeseydik A Ligi'nden büyük ihtimalle katılacaktık.

Macarları şoke eden rövanş: Türkiye'de acımasız bir cellat vardı | Tarihin en ağır yenilgisi - 9

"3 DAKİKADA ŞOKE ETTİ"

M4 SPORT: "Türkler, Macar Milli Takımı'nı üç dakikada şoke etti. Uluslar B Ligi'nde devam ediyoruz. Macaristan, Uluslar A Ligi Elemeleri'nde Türkiye'ye 3-0 yenilerek, toplamda 6-1'lik skorla B Ligi'ne düştü."

BLIKK: "Başarı kazanılamadı: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye yenildi."

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