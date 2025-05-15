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Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Mahmut Uslu, Fenerbahçe'de as başkanlık görevinin yanı sıra genel sekreterlik ve basın sorumlusu olarak yer aldı. İş insanı, eski basketbolcu ve koç Uslu, Efes Pilsen'de 1980-82 yıllarında, 1985-86 döneminde ise Fenerbahçe'de koç olarak çalışmıştır. Fenerbahçeli taraftarlar ''Mahmut Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında?'' sorularına yanıt arıyor.

Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? - 1

Mahmut Nedim Uslu'nun spor camiasındaki kariyeri ve biyografisi gündemde. Day Group adında şirket kuran Mahmut Uslu aynı zamanda bir dönem Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcılığını da üstlendi. İş dünyasındaki başarısı ile de tanınan isim, yurt dışında da önemli başarılara imza attı. İşte, Mahmut Uslu biyografisi...

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Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? - 2

MAHMUT USLU KİMDİR?

Uslu, 21 Ağustos 1947 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Nedim Uslu, 1980 ve 1982 seneleri arası Anadolu Efes Basketbol takımında, 1985-86 yılında ise Fenerbahçe Basketbol takımında oyuncu koçu olarak görev yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübünün Genel sekreterliği görevinde bulundu.

Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? - 3

1992 yılında Day Group'u kuran Uslu, yurt içi ve yurt dışında pek çok projeye imza atsa da Türkmenistan’da faaliyet gösteren en eski Türk şirketi olarak bilinir.

1975 – 1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı. Ayrıca Genel Koordinatör ve Kurucu Ortak olarak Okan Holding’de yer aldı. İş dünyasında birçok sektörde imzası bulunan Uslu, Türkmenistan’da ilk Coca Cola fabrikasının kurulmasını sağlamıştır.

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