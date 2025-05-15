Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Mahmut Uslu, Fenerbahçe'de as başkanlık görevinin yanı sıra genel sekreterlik ve basın sorumlusu olarak yer aldı. İş insanı, eski basketbolcu ve koç Uslu, Efes Pilsen'de 1980-82 yıllarında, 1985-86 döneminde ise Fenerbahçe'de koç olarak çalışmıştır. Fenerbahçeli taraftarlar ''Mahmut Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında?'' sorularına yanıt arıyor.
Mahmut Nedim Uslu'nun spor camiasındaki kariyeri ve biyografisi gündemde. Day Group adında şirket kuran Mahmut Uslu aynı zamanda bir dönem Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcılığını da üstlendi. İş dünyasındaki başarısı ile de tanınan isim, yurt dışında da önemli başarılara imza attı. İşte, Mahmut Uslu biyografisi...