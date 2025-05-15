Mahmut Uslu biyografisi: Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mahmut Uslu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

1992 yılında Day Group'u kuran Uslu, yurt içi ve yurt dışında pek çok projeye imza atsa da Türkmenistan’da faaliyet gösteren en eski Türk şirketi olarak bilinir.



1975 – 1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı. Ayrıca Genel Koordinatör ve Kurucu Ortak olarak Okan Holding’de yer aldı. İş dünyasında birçok sektörde imzası bulunan Uslu, Türkmenistan’da ilk Coca Cola fabrikasının kurulmasını sağlamıştır.