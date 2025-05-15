Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum"

"YANLIŞ YAPTINIZ"

"Bizim elimizde bir kadro vardı 2017-18 sezonu 10 maçın 9'unu galip gelen bir takım. Biz 1-0'ken bile yuhalandık. Önemli değil. O takımın başında olan Aykut Kocaman ve ekibiyle çok kötü şekilde yolları ayırdınız. O güzel takımın tamamen omurgasını bozdunuz. Fernandao diye bir oyuncumuz vardı, onun yanında yine bir oyuncumuz vardı İspanyol sattınız. Ama yerine daha iyi oyuncu koyarsınız. Gulliano'yu getirirken çok fedakarlık yapmıştık... Josef vardı, bu çocuğu da sattınız. Yerine aldınız mı hala alamadınız. Bu arkadaş sonra geri geldi, yine almadınız. Niye almadınız anlamış değilim. Bunları yanlış yaptınız. Stoperleri de sattınız yerine doğru düzgün adam almadınız. Sizin hatanız bir tane iki tane değil, onlarca."