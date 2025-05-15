Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum"
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, sarı - lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvenin 8 puan uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artmıştı.
Gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını açıklamıştı. Sarı - lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu ise uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.