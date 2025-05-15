NTV.COM.TR

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, sarı - lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 1

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvenin 8 puan uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artmıştı.

Gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını açıklamıştı. Sarı - lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu ise uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 2

Mevcut yönetimi eleştiren Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 3

"GEREKİRSE ADAYIM"

"Ben bu konuşmaları birlik, beraberlik için yaptım. Gerekirse başkanlığa adayım!"

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 4

"SÖZLERİNİ TUTAMADIN"

"7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz. Sen yapamıyorsun beceremiyorsun bu ayıp değil. Fenerbahçe Başkanlığı'nı beceremedin. 2018'de sayın başkanın verdiği sözler var, insan bu kadar söz verirse bir tanesi yapar. Bir tanesini yapamamışsın."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 5

"İNGİLİZCE CEVAP"

"Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 6

"TALISCA VE SKRINIAR HARİÇ..."

"Futbol takımımızın kadrosu iyi diyorlar. Hiç katılmıyorum. Sen rakibinden en aşağı 4-5 oyuncu istersin, rakibin senden Talisca, Skriniar hariç kimi ister? Skriniar’ı da yemekte Aziz Yıldırım söylemiş."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 7

"GİTMEN LAZIM"

"Şampiyon yapsaydın bu problemler olmazdı. Artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına gelmiş gözyaşlarını görüyorum. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 8

"YANLIŞ YAPTINIZ"

"Bizim elimizde bir kadro vardı 2017-18 sezonu 10 maçın 9'unu galip gelen bir takım. Biz 1-0'ken bile yuhalandık. Önemli değil. O takımın başında olan Aykut Kocaman ve ekibiyle çok kötü şekilde yolları ayırdınız. O güzel takımın tamamen omurgasını bozdunuz. Fernandao diye bir oyuncumuz vardı, onun yanında yine bir oyuncumuz vardı İspanyol sattınız. Ama yerine daha iyi oyuncu koyarsınız. Gulliano'yu getirirken çok fedakarlık yapmıştık... Josef vardı, bu çocuğu da sattınız. Yerine aldınız mı hala alamadınız. Bu arkadaş sonra geri geldi, yine almadınız. Niye almadınız anlamış değilim. Bunları yanlış yaptınız. Stoperleri de sattınız yerine doğru düzgün adam almadınız. Sizin hatanız bir tane iki tane değil, onlarca."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 9

"ELJIF'İ ZORLA ALDIK, OSIMHEN İÇİN NEDEN GÖRÜŞMEDİNİZ?"

"Elif Elmas'ı aldık, zorla alabildik. 2 sene sonra çocuk önemli bir oyuncu oldu, tuttun onu sattın Napoli'ye. Arkasından Kim Min-Jae diye bir oyuncu aldın. Bu oyuncu zaten tanınan bir oyuncuydu. Tuttun onu da sattın, nereye Napoli'ye. Sen Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun. 50 sene sonra şampiyon oldu. Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan adam için görüşmediniz. Bu işler böyledir."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 10

"SANA ÇOK AĞIR CEVAP VERDİM"

"Biz hiç muhalefet yapmadık. Aziz hiç yapmadı, Allah var. Ben bir kere konuştum, bana 'car car konuşuyor' dedin. Sonra sana çok ağır cevap verdim Ali Koç. 'Senle TV'ye çıkacağım, konuşacağım' dedin, çıkamadın yapamadın. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe'de onlar bunlar demeyiz, biz birlikte savaştık. Biz birlikle meşum işleri çözdük, birlik olmasak Aziz Yıldırım hala hapisteydi. 100 sene hapis cezası istediler onlara."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 11

"EL-FATİHA"

"Jose Mourinho ile devam edecek misiniz?"

Mahmut Uslu: "El-Fatiha! Bakacağız."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 12

"SON BİR AĞABEYLİK YAPIYORUM"

"Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz."

Mahmut Uslu'dan zehir zemberek sözler: "Son bir ağabeylik yapıyorum" - 13

"HASTALIK DIŞINDA ORADA OLMAN GEREKİYORDU!"

"Galatasaray maçı oynanıyor, sen yoksun ya. Hastalık haricinde senin orada olman lazım. Onun için gitmen lazım. Beşiktaş maçında orada olacaksın. Burası İsveç değil, Finlandiya değil."

DAHA FAZLA GÖSTER