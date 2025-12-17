Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor Konferans Ligi'nde galibiyet sahada

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Almanya temsilcisi Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'e kalma hedefini sürdüren Samsunspor, Mainz 05 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?