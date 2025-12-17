Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor Konferans Ligi'nde galibiyet sahada
17.12.2025 12:11
NTV - Haber Merkezi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Almanya temsilcisi Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'e kalma hedefini sürdüren Samsunspor, Mainz 05 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Almanya Ligi'nin köklü ekiplerinden Mainz 05 ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde 10 puanla 6. sırada yer alan Samsunspor, deplasmanda zorlu rakibi karşısında kazanmak ve ilk 8'e kalabilme şansını artırmak istiyor. Peki, Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.
Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR 5. SIRADA
Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.
Tarihinde ilk kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.
SAMSUNSPOR'DA 5 İSİM MAİNZ MAÇINDA YOK
Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.