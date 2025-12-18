Mainz-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Samsunspor 18. kez Avrupa sahnesinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor deplasmanda Almanya'nın güçlü ekiplerinden Mainz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, Mainz karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8'e sabitlemek istiyor. Samsunspor'da bu akşam Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa gibi önemli isimler karşılaşmada olmayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Mainz-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
MAİNZ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe akşamı deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.
Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'UN 18. AVRUPA MAÇI
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak Samsunspor, 18. kez Avrupa sahnesine çıkacak.
Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.
Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.
Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.
SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 8
Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.
Tarihinde ilk kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.
SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.