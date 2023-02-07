Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan enkaz altında: Eşinden ve Yılmaz Vural'dan açıklama

Konu hakkında Mynet Spor'a konuşan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Vural ise, "Biz İstanbul'daydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.





