Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan enkaz altında: Eşinden ve Yılmaz Vural'dan açıklama

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kaldı. Eşi kurtarılan Eyüp Türkaslan 30 saati aşkın süredir enkaz altından çıkamadı.
Bir paylaşımda bulunan Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullandı.
Konu hakkında Mynet Spor'a konuşan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Vural ise, "Biz İstanbul'daydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.
Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." diye konuştu.
Yeni Malatyaspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaleci Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.