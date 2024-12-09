Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sıradaki rakip ise Malmö olacak. Ardından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, son hafta maçında ise Ajax deplasmanına çıkacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçlarının tarihleri...