Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalmıştı. Geriye kalan üç maçın kimlerle olduğu ve tarihleri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde bir sonraki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak. Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maça dair bilgiler şimdiden araştırılıyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sıradaki rakip ise Malmö olacak. Ardından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, son hafta maçında ise Ajax deplasmanına çıkacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçlarının tarihleri...