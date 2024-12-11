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Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç'in köklü ekipleri arasında yer alan Malmö ile karşı karşıya gelecek. Malmö ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olan Galatasaray, rakibini deplasmanda yenerek 3 puanı almak istiyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda İsveç'in zorlu ekibi Malmö'ye ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray, Malmö'yü yenerek gruplarda rahatlamak istiyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

GALATASARAY 4. SIRADA

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

MALMÖ İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

SON 17 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

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