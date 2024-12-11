Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

MALMÖ İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.



Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.



Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.