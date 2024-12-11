Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç'in köklü ekipleri arasında yer alan Malmö ile karşı karşıya gelecek. Malmö ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olan Galatasaray, rakibini deplasmanda yenerek 3 puanı almak istiyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda İsveç'in zorlu ekibi Malmö'ye ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray, Malmö'yü yenerek gruplarda rahatlamak istiyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?