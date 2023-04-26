İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City bu akşam Arsenal ile şampiyonluk için zorlu bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda güçlü ekibi Manchester City'i yenmeye çalışacak olan Arsenal, uzun yıllardan sonra şampiyon olmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City-Arsenal maçı bu akşam Etihad Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Laporte, Stones, Rodri, Mahrez, İlkay, De Bruyne, Grealish, Haaland
Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus
Manchester City, iki takımın ligdeki ilk maçında Arsenal'i deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Pep Guardiola’nın ekibi, sahasında bu yıl çıktığı 12 maçı da kazanırken, hepsinde en az iki gol attı. Mikel Arteta’nın Arsenal’i ise ligde son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Manchester City, dev derbiye bu akşam tam kadro çıkacak. Arsenal'de ise sakatlıkları devam eden Elneny, Saliba, Zinchenko ve Tomiyasu kritik maçı kaçıracak.