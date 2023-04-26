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Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nde bu akşam Arsenal ile kader maçına çıkacak. Ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester City, bu akşam Arsenal'i sahasında ağırlayacak ve kazanması durumunda şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City bu akşam Arsenal ile şampiyonluk için zorlu bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda güçlü ekibi Manchester City'i yenmeye çalışacak olan Arsenal, uzun yıllardan sonra şampiyon olmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MANCHESTER CİTY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Arsenal maçı bu akşam Etihad Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Laporte, Stones, Rodri, Mahrez, İlkay, De Bruyne, Grealish, Haaland

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İLK MAÇI CİTY KAZANDI

Manchester City, iki takımın ligdeki ilk maçında Arsenal'i deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Pep Guardiola’nın ekibi, sahasında bu yıl çıktığı 12 maçı da kazanırken, hepsinde en az iki gol attı. Mikel Arteta’nın Arsenal’i ise ligde son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

ARSENAL'DA 4 EKSİK VAR

Manchester City, dev derbiye bu akşam tam kadro çıkacak. Arsenal'de ise sakatlıkları devam eden Elneny, Saliba, Zinchenko ve Tomiyasu kritik maçı kaçıracak.

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