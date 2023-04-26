İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City bu akşam Arsenal ile şampiyonluk için zorlu bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda güçlü ekibi Manchester City'i yenmeye çalışacak olan Arsenal, uzun yıllardan sonra şampiyon olmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Manchester City - Arsenal derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?