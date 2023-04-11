Manchester City-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nin iki favori ekibi, bu akşam tüm kozlarını sahaya sürerek, mücadeleden galip ayrılmaya çalışacak. Peki, Manchester City-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City-Bayern Münih maçı 11 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Heyecan dolu maç EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Manchester City: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake; Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland
Bayern Münih: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman; Muller
Pep Guardiola ile Thomas Tuchel, kariyerlerinde dördüncü kez bir kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki çalıştırıcı arasında oynanan üç maçın ikisini Tuchel'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, 2016 Almanya Kupası finalinde karşılaşmadan galip ayrılan taraf, seri penaltıları sonrası Pep oldu.
Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 karşılaşmada iki takımında 5'er galibiyeti bulunuyor.
Manchester City'de apandisit ameliyatı geçiren Phil Foden'ın, henüz iyileşemediği için Bayern karşısında sahada olması beklenmiyor.
Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic ve Choupo-Moting sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.