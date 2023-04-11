Manchester City-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

İKİ TEKNİK ADAM 4'ÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Pep Guardiola ile Thomas Tuchel, kariyerlerinde dördüncü kez bir kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki çalıştırıcı arasında oynanan üç maçın ikisini Tuchel'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, 2016 Almanya Kupası finalinde karşılaşmadan galip ayrılan taraf, seri penaltıları sonrası Pep oldu.



Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 karşılaşmada iki takımında 5'er galibiyeti bulunuyor.