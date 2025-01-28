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Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları öncesi futbolseverlerin araştırmaları hızlandı. Son haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Manchester City ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Manchester City, geride kalan haftalarda 7 maçta topladığı 8 puanla 25. sırada son haftaya giriyor. Peki, Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Manchester City-Club Brugge maçına geri sayım başladı. Manchester City kazanması durumunda 24’e girmeyi garantileyecek. Futbolseverler de bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Öte yandan Club Brugge ies 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve topladığı 11 puanlar 20. sırada bulunuyor. İşte, Manchester City-Club Brugge maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MANCHESTER CİTY-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Manchester City-Club Brugge mücadelesi, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haland

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Yaşari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson

Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTANIN PROGRAMI


"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak'ta TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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