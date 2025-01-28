Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Club Brugge maçına geri sayım başladı. Manchester City kazanması durumunda 24’e girmeyi garantileyecek. Futbolseverler de bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Öte yandan Club Brugge ies 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve topladığı 11 puanlar 20. sırada bulunuyor. İşte, Manchester City-Club Brugge maçı hakkında bilgiler...