Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde hedef ilk 16
28.01.2026 16:48
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında Galatasaray taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Manchester City karşısında kazanmak ve gruplarda kendini ilk 16 içine taşımak istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan hiç bir futbolcu olmayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde İngiliz temsilcisi Manchester United ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u sahasında 1-0 ve geçtiğimiz sezon Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, Manchester City'i de yenerek puan sıralamasında avantajlı bir konuma yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bu akşam deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 26. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bu akşam deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26. maçına çıkacak.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 335 maçın 25'inde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.
İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ile eşleşti.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.
MUHTEMEL 11
Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Sara, Barış, Osimhen
ARADA 3 PUAN FARK VAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.
Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.
GALATASARAY'DA HEDEF İLK 16'DA YER ALMAK
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, bu akşamki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.
Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun bu akşamki maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bu akşamki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği bu akşamki karşılaşmada oynayamayacak.
HAALAND YENİ YILA İYİ BAŞLAMADI
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, son dönemdeki formsuz görüntüsü dikkati çekiyor.
Bu sezon 32 resmi müsabakada forma giyen Haaland, toplamda 26 kez fileleri havalandırarak etkileyici bir performans sergiledi. 25 yaşındaki santrfor, iyi bir sezon geçirmesine rağmen son dönemde skor üretmekte sıkıntı yaşıyor.
2026 yılında 8 resmi müsabakaya çıkan Haaland, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 1 gol atabilen yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'ndaki birer maçta skor katkısı veremedi.
Manchester City'de bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 10 kez skoru değiştirerek takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Phil Foden da son 1,5 aylık süreçteki 10 resmi müsabakada fileleri havalandıramadı.
GÖZLER İLKAY VE SANE'DE OLACAK
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.
Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.
İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi.
Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.