Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor
27.01.2026 11:17
AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasına girilirken Manchester City'nin 13, Galatasaray'ın ise 10 puanı bulunuyor. Manchester City ilk 8'e kalabilmek için son kozlarını oynayacak. Galatasaray ise Manchester City karşısında iyi bir skor alarak ilk 16'da yer almak ve play-off'larda önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında Manchester City ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak olan Galatasaray, ilk 16'da yer alabilmek için Manchester City karşısında puan alması gerekiyor. Peki, Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CİTY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.
GALATASARAY 10, MANCHESTER CİTY 13 PUANDA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.
Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.
GALATASARAY'DA HEDEF İLK 16
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.
Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.
GALATASARAY TAM KADRO SAHADA OLACAK
Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun yarınki maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.
MANCHESTER CİTY'DE 8 FUTBOLCU EKSİK
Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.
"Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.
İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.