Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasına girilirken Manchester City'nin 13, Galatasaray'ın ise 10 puanı bulunuyor. Manchester City ilk 8'e kalabilmek için son kozlarını oynayacak. Galatasaray ise Manchester City karşısında iyi bir skor alarak ilk 16'da yer almak ve play-off'larda önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?