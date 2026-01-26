Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecekler
26.01.2026 16:42
Batuhan Durmuş
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanla 17. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, 13 puanlı 11. sıradaki Manchester City karşısında galibiyet arayacak. Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 8. hafta maçlarıyla sürmeye devam edecek. İngiltere Premier Ligi'nin zorlu ekibi Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda puan veya puanlar arayacak. Oynanacak olan mücadele Pep Guardiola'nın bir Türk takımına rakip olduğu ilk maça sahne olacak. Peki, Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman?
MANCHESTER CİTY-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City sahasında temsilcimiz Galatasaray ile 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme aynı zamanda Pep Guardiola bir Türk takımına karşı ilk kez rakip olacak.
GALATASARAY, İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI KAYBETMİYOR
İngiliz takımlarıyla oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Galatasaray, son mağlubiyetini Aralık 2014'te Arsenal karşısında aldı. Galatasaray oynadığı son 3 maçta İngiliz ekiplerine karşı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle maçlarını tamamladı.