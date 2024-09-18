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Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalya devi İnter ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu olan Manchester City, İtalya Serie A'nın şampiyonu İnter'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Manchester City ve İnter bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve İnter, ilk hafta başlangıcını güzel yapmak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve İnter 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City:

Ederson, Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji, Rico Lewis, Mateo Kovacic, Jack Grealish, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Sávinho ve Erling Haaland

İnter:

Yann Sommer, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Marcus Thuram ve Lautaro Martinez.

Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MANCHESTER CİTY'NİN RAKİPLERİ

Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İNTER’İN RAKİPLERİ

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

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