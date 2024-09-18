Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Manchester City ve İnter bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve İnter, ilk hafta başlangıcını güzel yapmak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?