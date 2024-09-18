Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalya devi İnter ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu olan Manchester City, İtalya Serie A'nın şampiyonu İnter'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Manchester City ve İnter bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve İnter, ilk hafta başlangıcını güzel yapmak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?