Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Liverpool'u konuk edecek. 19 puanla Liverpool'un 1 puan üstünde yer alan Manchester City rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Liverpool ise son haftalarda aldığı kötü sonuçları derbi mücadelesini kazanarak telafi ettirmenin peşinde olacak. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?