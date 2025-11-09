Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç

09.11.2025 16:35

Birkan Erol

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Liverpool'u konuk edecek. 19 puanla Liverpool'un 1 puan üstünde yer alan Manchester City rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Liverpool ise son haftalarda aldığı kötü sonuçları derbi mücadelesini kazanarak telafi ettirmenin peşinde olacak. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AFP

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City taraftarı önünde zorlu Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Liverpool, zorlu Manchester City engelini aşmak istiyor. Mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

 

Manchester City ve Liverpool arasında Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

 

Mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11 2
MUHTEMEL 11

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland

 

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike