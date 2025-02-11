Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City-Real Madrid maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Devler Ligi'nde son üç sezonda karşı karşıya gelen Manchester City ve Real Madrid, şimdi ise son 16 turu bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, 2022-23 sezonu şampiyonu Manchester City, sahasında son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ilk müsabaka Etihad Stadyumu'nda oynanacak. İşte, Manchester City-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...