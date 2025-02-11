Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması ilk maçında karşı karşıya gelecek.



Manchester City-Real Madrid maçı, 11 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.



Etihad Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.