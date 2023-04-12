NTV.COM.TR’ye geri dön

Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto

Manchester City'den Bayern Münih'e kiralanan ve 70 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Joao Cancelo, iki dünya devinin Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya ayak basarken ıslıklandı. Yıldız futbolcu top ayağına her geldiğinde de yuhalandı.

Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto - 1

Bonservisi Manchester City'de bulunan Joao Cancelo, Bayern Münih formasıyla gittiği Etihad Stadyumu'nda protesto edildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto - 2

Karşılaşmaya yedek başlayan Portekizli sağ bek, 81. dakikada Davies'in yerine oyuna girdi.


Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto - 3

Sahaya ayak basarken ıslıklanan Cancelo, ayrıca top ayağına her geldiğinde de yuhalandı.


Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto - 4

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti.


Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto - 5

NE SÖYLEMİŞTİ?

Portekizli, karşılaşmadan günler önce yaptığı açıklamada Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığını vurgulayıp şu sözleri söylemişti:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim de büyük hayalim ve bunu gerçekleştirene kadar pes etmeyeceğim. Daha önce yapamadım ama belki bu yıl Bayern Münih ile bunu yapabilirim."

DAHA FAZLA GÖSTER