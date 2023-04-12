Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto

NE SÖYLEMİŞTİ?



Portekizli, karşılaşmadan günler önce yaptığı açıklamada Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığını vurgulayıp şu sözleri söylemişti:



"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim de büyük hayalim ve bunu gerçekleştirene kadar pes etmeyeceğim. Daha önce yapamadım ama belki bu yıl Bayern Münih ile bunu yapabilirim."