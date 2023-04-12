Manchester City taraftarından Joao Cancelo'ya protesto

Bonservisi Manchester City'de bulunan Joao Cancelo, Bayern Münih formasıyla gittiği Etihad Stadyumu'nda protesto edildi.
Karşılaşmaya yedek başlayan Portekizli sağ bek, 81. dakikada Davies'in yerine oyuna girdi.
Sahaya ayak basarken ıslıklanan Cancelo, ayrıca top ayağına her geldiğinde de yuhalandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti.
NE SÖYLEMİŞTİ?
Portekizli, karşılaşmadan günler önce yaptığı açıklamada Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığını vurgulayıp şu sözleri söylemişti:
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim de büyük hayalim ve bunu gerçekleştirene kadar pes etmeyeceğim. Daha önce yapamadım ama belki bu yıl Bayern Münih ile bunu yapabilirim."