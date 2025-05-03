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Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim"

Görkemli günlerinden uzaklaşan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'deki görevinden ayrılma ihtimali yüksek. Guardiola, City'deki görevinin ardından teknik direktörlüğe ara vereceğini açıklayarak "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" dedi.

Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" - 1

Manchester City'de bir dönem sona eriyor.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'deki görevinin ardından teknik direktörlüğe ara vereceğini açıkladı.

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Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" - 2

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara vereceğini söyledi ancak ne zaman emekli olacağını belirtmedi.

Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" - 3

Guardiola, geçen kasım ayında İngiliz kulübüyle yeniden 2 yıllık sözleşme yaparak takımda kalış süresini Haziran 2027'ye kadar uzattı.

54 yaşındaki teknik adam, o zamana kadar City'deki kariyerinin 11. yılını doldurmuş olacak.

Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" - 4

Guardiola, dün Sky Sports'a yaptığı açıklamada, City'den ayrılacağını söylemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim. Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim."

Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" - 5

Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, Manchester City'nin kötü gidişatına çare bulamıyor.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elenen Manchester City, Premier Lig'de ise şampiyonluğu Liverpool'a bıraktı.

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