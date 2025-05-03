Manchester City'de bir devir sona mı eriyor? "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim"
Görkemli günlerinden uzaklaşan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'deki görevinden ayrılma ihtimali yüksek. Guardiola, City'deki görevinin ardından teknik direktörlüğe ara vereceğini açıklayarak "Emekli olmayacağım ama mola vereceğim" dedi.
Manchester City'de bir dönem sona eriyor.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'deki görevinin ardından teknik direktörlüğe ara vereceğini açıkladı.