NTV.COM.TR’ye geri dön

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan ve son dönemde yedek kalan Portekizli yıldız Joao Cancelo Bayern Münih'e imza attı.

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 1

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 2

Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 70 milyon euro olduğu öğrenildi.

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 3

2019 yılında Juventus'tan 65 milyon euro'ya transfer edilen Cancelo, Manchester City'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.


Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 4

Pep Guardiola, genç futbolcu Rico Williams'a şans vermesi, Cancelo'yu yedek kulübesine çekmesi sonrası ikili arsında kriz yaşandığı iddia edilmişti.



Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 5

Durumdan rahatsız olan Portekizli yıldız forma şansı bulamayınca Guardiola tartışmış ve transfer olmak istediğini iletmişti.

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 6

İşte Bayern Münih'in Cancelo için yayınladığı fotoğraflardan kareler...

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 7
Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 8
Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 9
Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 10
Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan Joao Cancelo Bayern Münih'te - 11

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER