Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri)

3 KULÜP PEŞİNDE



Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth transferde adından söz ettirmeye devam ediyor. Bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için Lyon, Milan ve Real Sociedad kapışıyor.



Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer gündemine aldı.



Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğu belirtildi.





