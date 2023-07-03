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Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Premier Lig şampiyonu Manchester City, RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol ile prensip anlaşmasına vardı. City, 21 yaşındaki Hırvat yıldız için kulbüne 86 milyon sterlinlik rekor bir bonservis ücreti ödeyecek. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 1

CITY'DEN REKOR BONSERVİS

Premier Lig şampiyonu Manchester City, RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol ile prensip anlaşmasına vardı.

Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig devi, 21 yaşındaki Hırvat yıldız için kulbüne 86 milyon sterlinlik rekor bir bonservis ücreti ödeyecek.

RB Leipzig Sportif Direktörü Max Eberl de, Hırvat stoper Josko Gvardiol'un Manchester City'e transfer olmak istediğini açıklayarak transferi doğruladı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 2

TRABZONSPOR'A 2 YILDIZ DAHA

Trabzonspor'un listesindeki isim Leicester City’nin yıldız golcüsü Jamie Vardy. Trabzonspor’un, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 36 yaşındaki forvet için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Merkez orta saha için yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fırtına’ya, menajerler aracılığı ile Aaron Ramsey önerildi. Daha önce Arsenal ve Juventus gibi devlerin formasını giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te geçirdi. (Fanatik)



Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 3

3 KULÜP PEŞİNDE

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth transferde adından söz ettirmeye devam ediyor. Bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için Lyon, Milan ve Real Sociedad kapışıyor.

Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer gündemine aldı.

Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğu belirtildi.


Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 4

DOĞAN ALEMDAR'DAN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Transferde adı Galatasaray'la da anılan Rennes'in Türk kalecisi Doğan Alemdar'ın, Ligue 2 takımı Troyes'a takas yoluyla kiralanacağı iddia edildi.

L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; 38 yaşındaki Romain Salin'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Steve Mandanda ile rekabet edecek tecrübeli bir kaleci arayışına giren Rennes, Troyes'un file bekçisi Gauthier Gallon'u kadrosuna kattı.

2. Lig ekibi, bu transfer karşılığında Rennes'den Doğan Alemdar'ı kiralık olarak transfer etti. Anlaşmaya göre Türk kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ve yıllık ücretinin bir kısmını Troyes ödeyecek.


Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 5

"UMUT NAYİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Ümraniyespor'da geçiren ve bonservisi Eyüpspor'da olan Umut'la anlaşan sarı-lacivertlilerin hafta içinde 30 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.


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