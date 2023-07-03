Manchester City'den Josko Gvardiol için rekor bonservis (3 Temmuz 2023 transfer haberleri)
Premier Lig şampiyonu Manchester City, RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol ile prensip anlaşmasına vardı. City, 21 yaşındaki Hırvat yıldız için kulbüne 86 milyon sterlinlik rekor bir bonservis ücreti ödeyecek. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
CITY'DEN REKOR BONSERVİS
Premier Lig şampiyonu Manchester City, RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol ile prensip anlaşmasına vardı.
Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig devi, 21 yaşındaki Hırvat yıldız için kulbüne 86 milyon sterlinlik rekor bir bonservis ücreti ödeyecek.
RB Leipzig Sportif Direktörü Max Eberl de, Hırvat stoper Josko Gvardiol'un Manchester City'e transfer olmak istediğini açıklayarak transferi doğruladı.