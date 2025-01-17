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Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza!

Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland'a futbol dünyasında benzeri olmayan bir sözleşme verdi. 247 milyon sterlin kazanacak olan 24 yaşındaki yldız futbolcu, İngiliz devine 9,5 yıllık imza attı. İşte ayrıntılar ve City'den yapılan transfer açıklaması...

Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza! - 1

Son dönemde Real Madrid'e gideceği yönündeki iddialar artan Erling Haaland, Manchester City'de kalacağını 2034'e kadar attığı imzayla gösterdi.

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Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza! - 2

Kulübüyle 2 yıllık anlaşması bulunmasına rağmen sözleşmesini uzatan Norveçli, 9,5 yıl sonunda 247 milyon sterlin kazanacak.

Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza! - 3

Haaland sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak. 

Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza! - 4

2022'de transfer olduğu City'de 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Norveçli, 126 maçta 111 gol ve 15 asistle oynadı.

Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza! - 5

HAALAND VE CITY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manchester temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland, Manchester City ile 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

Anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Haaland ise, "Yeni sözleşmemi imzaladığım için çok mutluyum. Bu harika kulüpte daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Manchester City özel bir kulüp, harika taraftarlara sahip, harika insanlarla dolu ve herkesin en iyiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir ortam. Ayrıca Pep'e, teknik ekibine, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepsi son birkaç yıldır bana çok yardımcı oldular, burayı çok özel bir yer haline getirdiler. Gelişimimi sürdürmek, daha iyi olmak için çalışmaya devam etmek ve bundan sonra daha fazla başarıya ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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