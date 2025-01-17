Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza!

HAALAND VE CITY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manchester temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland, Manchester City ile 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.



Anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Haaland ise, "Yeni sözleşmemi imzaladığım için çok mutluyum. Bu harika kulüpte daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Manchester City özel bir kulüp, harika taraftarlara sahip, harika insanlarla dolu ve herkesin en iyiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir ortam. Ayrıca Pep'e, teknik ekibine, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepsi son birkaç yıldır bana çok yardımcı oldular, burayı çok özel bir yer haline getirdiler. Gelişimimi sürdürmek, daha iyi olmak için çalışmaya devam etmek ve bundan sonra daha fazla başarıya ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.