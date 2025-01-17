Manchester City'den yıldız futbolcuya görülmemiş sözleşme: 24 yaşındaki Haaland'a 9,5 yıllık imza!
Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland'a futbol dünyasında benzeri olmayan bir sözleşme verdi. 247 milyon sterlin kazanacak olan 24 yaşındaki yldız futbolcu, İngiliz devine 9,5 yıllık imza attı. İşte ayrıntılar ve City'den yapılan transfer açıklaması...
Son dönemde Real Madrid'e gideceği yönündeki iddialar artan Erling Haaland, Manchester City'de kalacağını 2034'e kadar attığı imzayla gösterdi.