Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç
Manchester United, Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile sahasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester United, ligde 33 puanla 15. sırada yer alıyor. Manchester United taraftarı önünde Arsenal'ı yenmek ve kalan maçlarda puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde 2. sırada yer alan Arsenal ise liderlik için yakın takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ve Arsenal maçı futbolseverlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Premier Lig ekiplerinden Manchester United formasını terleten milli futbolcu Altay Bayındır'ın, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?