Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç

REKABETTE 225. MAÇ

Tarih boyunca tam 224 kez karşı karşıya gelen iki dev ekip, bu mücadeleyle rekabette 225. sayfayı açacak.

Geride kalan karşılaşmalarda üstünlük Manchester United’ın elinde. Kırmızı Şeytanlar, 93 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Arsenal ise 80 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 51 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.