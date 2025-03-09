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Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç

Manchester United, Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile sahasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester United, ligde 33 puanla 15. sırada yer alıyor. Manchester United taraftarı önünde Arsenal'ı yenmek ve kalan maçlarda puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde 2. sırada yer alan Arsenal ise liderlik için yakın takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç - 1

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ve Arsenal maçı futbolseverlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Premier Lig ekiplerinden Manchester United formasını terleten milli futbolcu Altay Bayındır'ın, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç - 2

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Old Trafford'da Manchester United ve Arsenal 9 Mart Pazar günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma Bein Sports 3'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç - 3

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, de Ligt, Yoro, Dalot, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee, Hojlund

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Odegaard, Rice, Nwameri, Tossard, Merino

Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç - 4

REKABETTE 225. MAÇ

Tarih boyunca tam 224 kez karşı karşıya gelen iki dev ekip, bu mücadeleyle rekabette 225. sayfayı açacak.

Geride kalan karşılaşmalarda üstünlük Manchester United’ın elinde. Kırmızı Şeytanlar, 93 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Arsenal ise 80 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 51 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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