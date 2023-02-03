Manchester United efsanesi Roy Keane: Cristiano Ronaldo'nun ayrılması takıma iyi geldi

NE OLMUŞTU?



Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti. Bu açıklama sonra ipler kopmuş ve Ronaldo Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu.