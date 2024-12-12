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Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı

Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın Manchester City karşısında gösterdiği performansın ardından bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu, maçın bitiminde Torino ekinin efsanesi ve idolü Del Piero tarafından uzatılan mikrofona da röportaj verdi.

Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı - 1

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

53. dakikada Dusan Vlahovic'in kaydettiği golde asist yapan Kenan Yıldız, 84 dakika sahada kaldı.

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Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı - 2

Milli futbolcu maçın ardından idolü Del Piero'nun uzattığı mikrofona röportaj verdi.

Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı - 3

SCHOLES'TAN PAYLAŞIM

Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes ise Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında “Kim lan bu Kenan Yıldız? (alkış emojisi)” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı

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