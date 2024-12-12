Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı

SCHOLES'TAN PAYLAŞIM

Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes ise Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında “Kim lan bu Kenan Yıldız? (alkış emojisi)” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı