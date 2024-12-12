Manchester United efsanesinden Kenan Yıldız paylaşımı
Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın Manchester City karşısında gösterdiği performansın ardından bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu, maçın bitiminde Torino ekinin efsanesi ve idolü Del Piero tarafından uzatılan mikrofona da röportaj verdi.
Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti.
53. dakikada Dusan Vlahovic'in kaydettiği golde asist yapan Kenan Yıldız, 84 dakika sahada kaldı.