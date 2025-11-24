Manchester United-Everton maçında olay: Takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü

Manchester United atağının sona ermesinin ardından Everton'un orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane arasında bir tartışma yaşandı.

Kafa kafaya gelen iki futbolcu arasındaki polemik alevlenirken Gueye, Keane'e tokat attı. Kendisine gelen tokat sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Keane, Gueye'nin üstüne yürüdü ancak kaleci Pickford araya girdi.