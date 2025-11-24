Manchester United-Everton maçında olay: Takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü
24.11.2025 23:29
Tuğba Öztürk
Manchester United ile Everton'un karşılaştığı maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan maçın 13. dakikasında, sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.
GUEYE'DEN KEANE'E TOKAT
Manchester United atağının sona ermesinin ardından Everton'un orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane arasında bir tartışma yaşandı.
Kafa kafaya gelen iki futbolcu arasındaki polemik alevlenirken Gueye, Keane'e tokat attı. Kendisine gelen tokat sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Keane, Gueye'nin üstüne yürüdü ancak kaleci Pickford araya girdi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın hakemi Tony Harrington, yaşanan olay sonrası Gueye'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Oldukça sinirli olduğu görülen Idrissa Gana Gueye, Michael Keane'e saldırmaya çalıştı ancak takım arkadaşları araya girerek oyuncuyu uzaklaştırdı.
Everton, maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.