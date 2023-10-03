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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında bu akşam deplasmanda İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı ilk maçta sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3 puan almak için sahaya çıkacak. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı ilk11 belli oldu. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kozlarını paylaşacak. A Grubu'nda ilk hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Manchester United'ın 0 puanı bulunuyor. Galatasaray deplasmanda bu zorlu mücadeleyi kazanarak, büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 2

MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 3

İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford

Galatasaray: Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 4

KARŞILAŞMAYI SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 5

GALATASARAY İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 6

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KAZIMCAN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 7

GALATASARAY SON 20 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 8

7 OYUNCU İNGİLTERE'Yİ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.

Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 9

MANCHESTER SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor.

Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

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