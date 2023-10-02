Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

MANCHESTER SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.



"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.



Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.



Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor.



Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.