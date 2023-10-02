Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı ilk maçta sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3 puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kozlarını paylaşacak. A Grubu'nda ilk hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Manchester United'ın 0 puanı bulunuyor. Galatasaray deplasmanda bu zorlu mücadeleyi kazanarak, büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?