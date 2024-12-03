Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı!
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Sporting'deki eski öğrencisi Viktor Gyökeres'i transfer etmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın İsveçli golcü için Sporting ile ilk temasları kurduğu öne sürüldü. Ancak United'ın ezeli rakibi Manchester City'nin de bu transferde masada olduğu kaydedildi.
Manchester United Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı ancak ezeli rakibi Manchester City anlaşmayı bozmaya çalışıyor.
Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 21 maçta 24 gol atan Gyokeres, Ocak transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olmaya aday.