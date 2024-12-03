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Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı!

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Sporting'deki eski öğrencisi Viktor Gyökeres'i transfer etmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın İsveçli golcü için Sporting ile ilk temasları kurduğu öne sürüldü. Ancak United'ın ezeli rakibi Manchester City'nin de bu transferde masada olduğu kaydedildi.

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 1

Manchester United Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı ancak ezeli rakibi Manchester City anlaşmayı bozmaya çalışıyor.

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 21 maçta 24 gol atan Gyokeres, Ocak transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olmaya aday.

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Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 2

Onu Portekiz'e getiren Ruben Amorim ise geçtiğimiz ay Manchester United'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosundaki en büyük zayıflıklardan birinin ise forvet olduğu düşünülüyor.

Bu da Portekizli teknik adamın bir aydan kısa bir süre sonra açılacak olan Ocak ayı transfer piyasasında bu pozisyona öncelik vermesine yol açabilir.

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 3

İLK TEMASLAR KURULDU

Sky Sports Almanya'nın haberine göre United, Sporting ile transfer için ilk resmi görüşmeleri başlattığı kaydedildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın 26 yaşındaki yıldızla aktif olarak ilgilendiği söyleniyor.

CITY ENGELİ

Ancak Gyokeres'i 'isteyen' City'nin ilgisi potansiyel bir engel.

City'nin yeni sportif direktör Hugo Viana'nın Gyokeres'i çok heyecan verici bulduğu ve Erling Haaland'a alternatif aradıkları kaydedildi. 

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 4

JULIAN ALVAREZ'İN YERİ DOLMADI

Manchester City, yaz aylarında Julian Alvarez'in Atletico Madrid'e transfer olmasına izin verdi ve Arjantinlinin yerini dolduramadı.

City şu anda Premier Lig lideri Liverpool'un 11 puan gerisinde ve büyük bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 5

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Gyökeres'in Sporting'deki sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ve bu da Portekiz şampiyonuna güçlü bir pazarlık konumuna getiriyor

Bu anlaşmada yaklaşık 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi var.

Ancak forvet ve kulüp yöneticileri arasındaki centilmenlik anlaşması dolayısıyla 80 milyon euroya yakın bir teklifin muhtemelen değerlendirileceği anlamına geliyor.

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 6

AMORIM'DEN GYÖKERES YANITI

Amorim henüz Sporting'in başındayken TNT Sports'a verdiği demeçte "Şu anda bu durumla konuşamam, ayrılmak benim için zordu, eğer Gyökeres'in durumuyla ilgili şaka yapmaya başlarsam başım belaya girer. Burası benim şehrim, burası benim ülkem, bu yüzden saygı duyacağım. Viktor sezon sonuna kadar kalmak zorunda, sonra hayatı belki de başka bir yere gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı! - 7
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