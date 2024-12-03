Manchester United ilk temasları kurdu: Gyökeres transferine City rakip çıktı!

AMORIM'DEN GYÖKERES YANITI

Amorim henüz Sporting'in başındayken TNT Sports'a verdiği demeçte "Şu anda bu durumla konuşamam, ayrılmak benim için zordu, eğer Gyökeres'in durumuyla ilgili şaka yapmaya başlarsam başım belaya girer. Burası benim şehrim, burası benim ülkem, bu yüzden saygı duyacağım. Viktor sezon sonuna kadar kalmak zorunda, sonra hayatı belki de başka bir yere gidecek." ifadelerini kullanmıştı.