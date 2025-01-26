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Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir

Manchester United, 19 Şubat 1910 tarihinde açılan Old Trafford'u yenilemek istiyor. Ancak 2 milyar sterline ulaşması beklenen maliyetin nasıl finanse edileceği ise büyük bir soru işareti oluşturuyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Old Trafford'un yenilenmesi hususunda İngiltere hükümetinden olumlu karşılık aldığı öne sürüldü.

Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir - 1

Manchester United, Old Trafford'u yenilemeye hazırlanıyor.

Yenilenmişl haliyle bir 19 Şubat 1910 tarihinde açılan stadyumun kapasitesinin 87.000'e yükseltilmesi bekleniyor. 

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Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir - 2

2 MİLYAR STERLİNE MAL OLABİLİR

United’ın halihazırda sahip olduğu arazi üzerinde tamamen yeni bir stadyum inşa edilmesi, Ratcliffe’in arzusu olmakla birlikte en az 2 milyar sterline mal olması bekleniyor ve bu maliyetin nasıl finanse edileceği konusunda ise büyük bir soru işareti bulunuyor.

Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir - 3

HÜKÜMET DESTEKLEME KONUSUNDA OLUMLU YAKLAŞTI

Ancak hükümetin daha geniş kapsamlı projeyi destekleme konusunda olumlu yaklaşımı, United açısından umut verici görülüyor.

Gelişim şirketleri, büyük ölçekli projeleri finanse etmenin iyi bir yolu olarak değerlendiriliyor, fakat Old Trafford çevresindeki yenilenme için kamu bütçesinden ne kadar pay ayrılacağı henüz netleşmiş değil.

Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir - 4

Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham, aynı zamanda United görev gücünün bir üyesi olarak şunları söyledi:

“Bu öneriler, Londra 2012’den bu yana ülkenin gördüğü en büyük kentsel dönüşüm fırsatını sunuyor ve yalnızca Old Trafford çevresinde değil, Manchester genelinde büyümeyi hızlandırmak için 10 yıllık planımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehir bölgemiz benzersiz bir konumda. İngiltere ortalamasından daha hızlı büyüyoruz, yenilikçi ortaklıklar aracılığıyla daha fazla yatırım çekiyoruz ve bu faydaları yıllarca sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz evleri, işleri ve altyapıyı sağlayacak yenilikçi bir mekanizma geliştirdik.”

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