Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir

Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham, aynı zamanda United görev gücünün bir üyesi olarak şunları söyledi:

“Bu öneriler, Londra 2012’den bu yana ülkenin gördüğü en büyük kentsel dönüşüm fırsatını sunuyor ve yalnızca Old Trafford çevresinde değil, Manchester genelinde büyümeyi hızlandırmak için 10 yıllık planımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehir bölgemiz benzersiz bir konumda. İngiltere ortalamasından daha hızlı büyüyoruz, yenilikçi ortaklıklar aracılığıyla daha fazla yatırım çekiyoruz ve bu faydaları yıllarca sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz evleri, işleri ve altyapıyı sağlayacak yenilikçi bir mekanizma geliştirdik.”