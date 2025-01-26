Manchester United Old Trafford'u yenilemek istiyor: 2 milyar sterline mal olabilir
Manchester United, 19 Şubat 1910 tarihinde açılan Old Trafford'u yenilemek istiyor. Ancak 2 milyar sterline ulaşması beklenen maliyetin nasıl finanse edileceği ise büyük bir soru işareti oluşturuyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Old Trafford'un yenilenmesi hususunda İngiltere hükümetinden olumlu karşılık aldığı öne sürüldü.
Manchester United, Old Trafford'u yenilemeye hazırlanıyor.
Yenilenmişl haliyle bir 19 Şubat 1910 tarihinde açılan stadyumun kapasitesinin 87.000'e yükseltilmesi bekleniyor.