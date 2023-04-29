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Manchester United rekor bedelle satılıyor

Son yıllarda yapılan mali harcamalara rağmen sportif açıdan beklenen başarıyı yakalayamayan Manchester United rekor bedelle satılıyor.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 1

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, tıpkı ezeli rakibi gibi Arap sermayesine satılmaya hazırlanıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 2

Son yıllarda beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan İngiliz ekibinin en ciddi talibi ise Katarlı Jassim bin Hamad Al Thani oldu.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 3

Glazer ailesi tarafından satışa çıkartılan Kırmızı Şeytanlar'ın en ciddi alıcısı konumundaki Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani liderliğindeki Katarlı grup, son teklifini 5 milyar sterline kadar çıkartmaya hazırlanıyor.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 4

CBS Sports'un haberine göre; Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklif etti. Bu para, bir spor kulübünü satın almak için teklif edilen en yüksek miktar oldu.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 5

Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi ise, 6 milyar sterlin istiyor.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 6

Şeyh Jassim, aynı zamanda kulübün mevcut tüm borç yükünü sıfırlama sözünü de verdi.

Manchester United rekor bedelle satılıyor - 7

Öte yandan Katarlı yatırım grubunun en önemli rakibi olarak görünen Sir Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu INEOS grubu ise hisselerin en fazla yüzde 65’ini alabileceğini bildirdi.

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